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Врачи объяснили, когда Хлебникову выпишут из больницы и почему ей потребуются психологи

Марина Хлебникова. ФОТО: vk.com

Врачи оценили состояние 56-летней певицы Марины Хлебниковой, которая сильно пострадала во время пожара в своей московской квартире. Врач высшей категории Сергей Длин считает, что прогнозы на восстановление и регенерацию тканей у артистки благоприятные, ведь у нее обгорело всего 20% тела, а значит, объем интоксикации гораздо ниже, чем предполагалось изначально.

Одним из главных минусов врач назвал повреждение лица, которое является одной из важных составляющих образа любой артистки. Поэтому певица, скорее всего, обратится к пластическим хирургам, чтобы уменьшить или удалить рубцы. Сергей Длин считает, что Хлебникову выпишут уже через месяц, но после ей потребуется три – пять месяцев на восстановление, пишет Life.ru.

О более длительных сроках реабилитации говорит психолог Филипп Литвиненко. Он считает, что певице придется смириться с изменениями внешности, которые будут, несмотря на все операции. Но специалист полагает, что Хлебникова со всем справится, ведь о силе ее характера ходят легенды. К тому же как артистка она уже состоялась. Если бы пожар произошел в самом начале или на пике ее карьеры — удар по психике был бы колоссальным.

«Тут важно, чтобы окружение и любимый человек правильно отнеслись к ситуации», — отметил Литвиненко. Он посоветовал в первые месяцы оградить певицу от журналистов и соцсетей и создать вокруг нее уютный вакуум. Ей нужно время на восстановление и принятие себя, которое при отсутствии раздражителей и поддержке близких пройдет менее травматично.

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