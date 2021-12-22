Врачи объяснили, когда Хлебникову выпишут из больницы и почему ей потребуются психологи

Одним из главных минусов врач назвал повреждение лица, которое является одной из важных составляющих образа любой артистки. Поэтому певица, скорее всего, обратится к пластическим хирургам, чтобы уменьшить или удалить рубцы. Сергей Длин считает, что Хлебникову выпишут уже через месяц, но после ей потребуется три – пять месяцев на восстановление, пишет Life.ru.

О более длительных сроках реабилитации говорит психолог Филипп Литвиненко. Он считает, что певице придется смириться с изменениями внешности, которые будут, несмотря на все операции. Но специалист полагает, что Хлебникова со всем справится, ведь о силе ее характера ходят легенды. К тому же как артистка она уже состоялась. Если бы пожар произошел в самом начале или на пике ее карьеры — удар по психике был бы колоссальным.