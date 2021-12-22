У Айзы будет инфаркт. Гуф женился во второй раз

Многие поклонники до последнего не верили, что Гуф все-таки женится на возлюбленной. Свои сомнения по этому поводу высказывала и Айза, которая откровенно насмехалась над грядущей церемонией. Но 21 декабря парочка все-таки отправилась к алтарю.

Юлия опубликовала несколько фотографий с праздника и поделилась эмоциями. «Чтобы ты всегда так на меня смотрел. Все остальные слова завтра. Сегодня был хороший день», — рассказала избранница рэпера.

Для важного события Юлия выбрала короткое платье, дополнив образ бежевым пальто. Гуф и вовсе появился на празднике в спортивном костюме. При этом выглядели влюбленные невероятно счастливыми.

Ранее появились слухи, что рэпер решил жениться из-за беременности пассии. На некоторых фотографиях Юлии поклонники заметили округлившийся животик. Вот только девушка поспешила опровергнуть эти домыслы, посчитав их элементарной завистью их семейному счастью.