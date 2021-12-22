Нарвской победительнице «Эстония ищет суперзвезду» нужна твоя помощь: собираю свою первую группу!
Новая суперзвезда Эстонии Алика Милова начинает собирать свою первую группу! Для этого ей нужна твоя помощь, чтобы найти лучших музыкантов.
Новая суперзвезда Эстонии Алика Милова начинает собирать свою первую группу! Для этого ей нужна твоя помощь, чтобы найти лучших музыкантов.
«ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! У меня для вас есть новости!» - сообщила Алика в своем официальном Instagram-аккаунте. В посте Алика объявила, что начнет собирать свою первую группу.
«Приглашаю всех, кто хорошо владеет инструментом, подать заявку. Я ищу гитариста, басиста, барабанщика и клавишника. Приглашаются все женщины и мужчины в возрасте от 18 до 28 лет, кто в совершенстве владеет инструментом, с позитивной энергией и профессиональным отношением», - описала суперзвезда требования к будущим участникам группы.
Чтобы подать заявку, нужно отправить свое краткое представление и резюме вместе с выступлением или видео, на котором вы играете на инструменте, по адресу info@alikamilova.ee не позднее 30 декабря.