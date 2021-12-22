Нарвской победительнице «Эстония ищет суперзвезду» нужна твоя помощь: собираю свою первую группу!

«ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! У меня для вас есть новости!» - сообщила Алика в своем официальном Instagram-аккаунте. В посте Алика объявила, что начнет собирать свою первую группу.

«Приглашаю всех, кто хорошо владеет инструментом, подать заявку. Я ищу гитариста, басиста, барабанщика и клавишника. Приглашаются все женщины и мужчины в возрасте от 18 до 28 лет, кто в совершенстве владеет инструментом, с позитивной энергией и профессиональным отношением», - описала суперзвезда требования к будущим участникам группы.