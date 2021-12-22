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Нарвской победительнице «Эстония ищет суперзвезду» нужна твоя помощь: собираю свою первую группу!

Алика Милова. ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Новая суперзвезда Эстонии Алика Милова начинает собирать свою первую группу! Для этого ей нужна твоя помощь, чтобы найти лучших музыкантов.

«ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! У меня для вас есть новости!» - сообщила Алика в своем официальном Instagram-аккаунте. В посте Алика объявила, что начнет собирать свою первую группу.

«Приглашаю всех, кто хорошо владеет инструментом, подать заявку. Я ищу гитариста, басиста, барабанщика и клавишника. Приглашаются все женщины и мужчины в возрасте от 18 до 28 лет, кто в совершенстве владеет инструментом, с позитивной энергией и профессиональным отношением», - описала суперзвезда требования к будущим участникам группы.

Чтобы подать заявку, нужно отправить свое краткое представление и резюме вместе с выступлением или видео, на котором вы играете на инструменте, по адресу info@alikamilova.ee не позднее 30 декабря.

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