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«Одышка и кашель»: врач рассказал, как морозы влияют на человека

Кашель. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Люди, которые имеют хронические заболевания органов дыхания, могут столкнуться с осложнениями от мороза.

Однако даже у вполне здоровых людей могут наблюдаться неприятные симптомы в холодную погоду. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников, сообщает VM.ru.

Сильные морозы могут вызывать одышку, кашель и обострения заболеваний у людей, страдающих хроническими заболеваниями органов дыхания.

— Здоровые люди могут испытывать затруднение в дыхании, спазмы. Поэтому нужно обязательно закрывать лицо шарфом и стараться сокращать пребывание на холоде, — рекомендует врач.

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