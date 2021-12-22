«Одышка и кашель»: врач рассказал, как морозы влияют на человека
Люди, которые имеют хронические заболевания органов дыхания, могут столкнуться с осложнениями от мороза.
Люди, которые имеют хронические заболевания органов дыхания, могут столкнуться с осложнениями от мороза.
Однако даже у вполне здоровых людей могут наблюдаться неприятные симптомы в холодную погоду. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников, сообщает VM.ru.
Сильные морозы могут вызывать одышку, кашель и обострения заболеваний у людей, страдающих хроническими заболеваниями органов дыхания.
— Здоровые люди могут испытывать затруднение в дыхании, спазмы. Поэтому нужно обязательно закрывать лицо шарфом и стараться сокращать пребывание на холоде, — рекомендует врач.