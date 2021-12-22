Сколько стоят новогодние выступления российских звезд?

Звезды шоу-бизнеса – в ожидании новогодних корпоративов! Сколько стоит пригласить к себе на торжество Аллу Пугачеву и Филиппа Киркорова? Кто в главную ночь года останется дома, а кто проведет ее на сцене? Как отмечают праздник в семьях знаменитостей? Что входит в состав фирменного салата Басты? И почему Лариса Рубальская не любит Новый год?

«Когда у страны праздник, у артистов самый насыщенный период», – отмечает телеведущий Александр Олешко.

«Приближаются новогодние истории. Главное, чтобы мы все успели. В таком, знаете, успеть и пожить очень важно», – считает певец Денис Клявер.

На календаре – декабрь, скоро Новый год. А значит, пора корпоративов. Звезды усиленно готовятся к праздничному чесу: выбирают наряды, делают омолаживающие процедуры, сбрасывают вес.

«Пока у нас такая предновогодняя суета. Это сейчас занимает большую часть нашего времени», – рассказывает солистка группы «Тутси» Леся Ярославская.

Знаменитости не скрывают: иногда за два последних месяца зимы можно заработать столько, что хватит на весь следующий год.

«Мандарины, шампанское, черная икра, все в лучшем виде. И для этого нужно много работать, поэтому график на Новый год расписан уже очень хорошо. И это самое главное!» – уверен Родион Газманов.

В прошлом году из-за пандемии коронавируса в нашей стране были отменены все массовые мероприятия. Власти запретили собирать в одном помещении больше 50 человек. Одни компании боялись проводить корпоративы из-за высоких штрафов. У других просто не было финансовой возможности. Артисты жаловались, что остались без средств к существованию.

«Все мы без концертов. Все мы без обмена эмоциями со зрителями. Это не может не огорчать», – сокрушается певица Зара.

«Сегодня работа на вес золота, каждый у нас, как говорится, **** (дурак – Прим. ред.) на счету», – иронизирует Филипп Киркоров.

Сейчас ситуация изменилась в лучшую сторону. Вечеринки официально разрешены. Естественно, с соблюдением всех антиковидных мер.

«Все расписано уже. Даже на следующий год расписано. Даже на следующее лето расписано», – поделилась певица Лолита.

Недавно в сети появились актуальные расценки на выступления звезд. Дороже всего стоит группировка «Ленинград» – 15 миллионов рублей (179 830 евро). Григорий Лепс чуть дешевле – 12 миллионов (143 860 евро). Пригласить к себе на праздник Аллу Пугачеву можно за десять миллионов (119 880 евро). А ее бывшего мужа Филиппа Киркорова – за восемь (95 910 евро). Полина Гагарина приедет за три с половиной миллиона (41 960 евро). Глюкоза – за один миллион (11 980 евро).

«Наверное, самый дорогой Андрей Губин. Он не выступает уже много лет, и лет десять я регулярно от каких-то людей слышу: "Мы даем любые деньги, мы хотим концерт Андрея Губина!" И Андрей Губин все десять лет говорит "нет"», – рассказывает концертный директор Юрий Борисов.