Жена австралийского стриптизера Джастина потеряла волосы на фоне скандалов

Трийну Лийс и Джастин Макнэйрн познакомились в интернете прошлой весной. Это было началом большой истории любви, которую переживали десятки тысяч людей в социальных сетях. Пара поженилась в январе этого года, сразу после того, как Джастин переехал из Австралии в Эстонию.

Но на фоне, казалось бы, сказочной истории любви поползли слухи из-за которых начались скандалы. С апреля по август о кошках Трийну Лийс писали в различных СМИ. В основе кошачьей драмы были две внезапно исчезнувшие кошки эстонки. К концу лета выяснилось, что Джастин отвез кошек в приют обманув сотрудников, что нашел животных на улице.

Прошло всего несколько месяцев, и Трийну Лийс попала в очередной скандал – эстонка обвинила Джастина в домашнем насилии. На сегодняшний день Джастин вернулся в Австралию, полиция возбудила уголовное дело, Трийну Лийс опровергла информацию СМИ и, наконец, отозвала некоторые из своих обвинений.

Теперь эстонка сделала публичный пост в Instagram, в котором рассказала о последствиях скандалов и о том, что важно в жизни.

«Я просто почувствовала, что в конце концов мне нужно взять слово, – призналась Трийну Лийс, – Я устала от всего этого, и мне очень жаль, что не могу дать вам все объяснения и ответы. Я сломлена».

«Я чувствую себя маленьким щенком, загнанным в угол. Абсолютно благодарна каждому за поддержку! Это бесценно», – поблагодарила Трийну Лийс тех, кто поддерживал ее в это трудное время.