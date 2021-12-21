Звезда OnlyFans Энни Бритта: в Эстонии сложно остаться незамеченной
Эстонская звезда OnlyFans Энни Бритта призналась, что спустя четыре года работы она стала ненавидеть социальные сети.
Эстонская звезда OnlyFans Энни Бритта призналась, что спустя четыре года работы она стала ненавидеть социальные сети.
Энни Бритта Эсна, 22-летняя блогер, подвела итоги своего года в Instagram, признав, что год был чрезвычайно сложным. «Я устала!» - сказала девушка.
По словам Энни, которая работает в социальных сетях четыре года, это все равно, что выполнять работу сразу пяти человек. «Все это отнимает так много времени и утомляет», - сказала она.
«Это был мой основной источник дохода, но я поняла, что начала ненавидеть социальные сети. От всего сердца», - призналась девушка, не понимая, почему все еще есть люди, которые не признают, что управление платформами социальных сетей - это тоже работа. «Наступает 2022 год, и если вы все еще не согласны с тем, что блогер - это настоящая работа, то я сожалею. Это новая реальность».
Помимо социальных сетей, в этом году Энни также начала изучать автомобильную инженерию в Таллиннском техническом университете. «Я пошла учиться, потому что хочу заняться чем-то другим в своей жизни», - призналась он в истории Instagram.