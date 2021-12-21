Звезда OnlyFans Энни Бритта: в Эстонии сложно остаться незамеченной

Энни Бритта Эсна, 22-летняя блогер, подвела итоги своего года в Instagram, признав, что год был чрезвычайно сложным. «Я устала!» - сказала девушка.

По словам Энни, которая работает в социальных сетях четыре года, это все равно, что выполнять работу сразу пяти человек. «Все это отнимает так много времени и утомляет», - сказала она.

«Это был мой основной источник дохода, но я поняла, что начала ненавидеть социальные сети. От всего сердца», - призналась девушка, не понимая, почему все еще есть люди, которые не признают, что управление платформами социальных сетей - это тоже работа. «Наступает 2022 год, и если вы все еще не согласны с тем, что блогер - это настоящая работа, то я сожалею. Это новая реальность».