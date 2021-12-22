Правда ли, что в Швеции шести тысячам человек под кожу вживили чипы с QR-кодами?

Как пишет «Медуза», у тысяч шведов и вправду есть микрочипы, но поставлены они были давно и никак не связаны с вакцинацией от коронавируса, передает RUS TVNET.

Не только в Швеции, но и в других странах используется технология вживления чипов с разными данными. Технология действует уже несколько лет, и некоторые микрочипы могут, например, содержать и информацию о здоровье человека, что ускоряет процесс сбора данных для медиков.

Производители технологии заверяют, что при необходимости чип будет извлечен из кожи без всяких последствий.

Чипы, заменяющие ковид-сертификаты, уже существуют, но не массово.

Откуда взялась цифра в 6000 человек? «Медуза» обращает внимание на то, что еще в октябре шведское издание Aftonbladet опубликовало сюжет местной компании Epicenter, которая создала новый микрочип с данными о том, что его обладатель вакцинирован. Некоторое время спустя турецкое издание Anadolu написало заметку о новом чипе со ссылкой на вышеупомянутый сюжет, добавив в свой материал экспертную оценку о том, что в Швеции технологией чипирования пользуются примерно 6000 человек.

А в середине декабря о новом чипе компании Epicenter видео выпустило агентство Ruptly - на него и обратили внимание российские СМИ.

Однако в ролике директор Epicenter Ханнес Шоблад отмечал, что его компания не массово устанавливает чипы с сертификатами вакцинации и пока они в продажу не поступают.