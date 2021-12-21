Вырез до пупка: 53-летняя Валерия похвасталась фигурой в интригующем платье
Валерия не перестает удивлять поклонников молодым внешним видом. А ей, на минуточку, 54-й год идет, и она уже больше года с гордостью ходит в статусе «бабушки».
Валерия не перестает удивлять поклонников молодым внешним видом. А ей, на минуточку, 54-й год идет, и она уже больше года с гордостью ходит в статусе «бабушки».
Несмотря на эти факторы, Валерия пришла на вечер в интригующем платье с несколькими вырезами в самых интересных местах, пишет Youbiter.ru.
Гости не могли оторвать взгляд от Валерии, но, конечно, смотреть ей в глаза, когда она в таком наряде могли немногие. На видео даже попал момент, как один из гостей вечера борется с собой, то опуская глаза на вырез, то поднимая их на Валерию.