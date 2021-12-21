Билли Айлиш призналась, что просмотр порно с 11 лет разрушил ее мозг

Билли сказала ведущему программы Говарду Стерну (Howard Stern): «Как женщина я считаю, что порно - это позор».

«Честно говоря, раньше я много смотрела порно. Я начала смотреть его, когда мне было лет 11», - призналась Айлиш.

«Это по-настоящему разрушило мой мозг, я чувствую себя совершенно опустошенной тем, что смотрела так много порно. Когда я начинала заниматься сексом, я не говорила "нет" плохим вещам. Я думала, что они должны мне нравиться», - объяснила она.

Билли Айлиш отметила, что ее злит любовь людей к порнофильмам. Певица злится и на себя, что раньше считала это нормальным.

Ранее Билли Айлиш включила в свой новый альбом Happier Than Ever песню Male Fantasy. В тексте говорится, что певица переживала расставание с любимым и смотрела порно.