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Румынский блогер JuliusRou о жизни в Эстонии: где все люди, куда подевались?

Таллинн зимой. ФОТО: Shutterstock

Самый популярный вопрос под любым видео блогера JuliusRou: «Где все люди?» В новом выпуске Юлиус рассказывает, почему улицы эстонских городов бывают настолько пустынными и куда все подевались?

Юлиус считает, что одна из главных причин — менталитет, люди более спокойные. Также на небольшое скопление людей влияет индивидуализм и рационализм.

«Первое, что бросается в глаза, когда сюда приезжаешь, - это чистота и порядок», - рассказывает Юлиус, который считает, что люди большую часть времени проводят дома и ухаживают за ним.

Очень важная причина отсутствия людей в городе — размер страны и население. В Таллинне, например, проживает в два раза меньше человек на квадратный километр, чем в Москве или Берлине.

Также важную роль играет автомобилизация. В небольших населенных пунктах распространены автомобили и велосипеды, поэтому на улицах так много людей не гуляет.

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