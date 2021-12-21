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Что делать, если вы разбили товар в торговом зале? Отвечают представители магазинов и Департамента защиты прав потребителей

Разбитый в магазине товар. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

С каждым хоть раз в жизни случалась такая неприятность, - бродя по торговому залу, ты зацепил какой-то хрупкий товар, и он разбился. Большинство тут же испытывают чувство вины и хотят возместить магазину ущерб, но как в действительности нужно поступать в такой ситуации?

Мы обратились в Департамент защиты прав потребителей и несколько магазинов с вопросом: каковы последствия такого происшествия и есть ли какие-то общие для всех правила?

Отвечает Кристина Таммару, руководитель отдела потребительских и бизнес-консультаций Департамента защиты прав потребителей и технического надзора:

«В этой ситуации речь идет о причинении внедоговорного ущерба, поэтому невозможно конкретно сказать, какие права или обязанности есть у клиента или продавца. В такой ситуации рекомендуется, чтобы продавец и посетитель магазина согласовали, как будут действовать дальше».

В большинстве своем порча или уничтожение товаров в торговом зале - это непредвиденные случаи, и обычно мы сами покрываем понесенные расходы,

- сказала руководитель отдела маркетинга и коммуникации Kaubamaja AS Май-Лийс Сиприа.

Лийна Пярлин, директор по маркетингу и коммуникациям Prisma, сказала, что политика Prisma заключается в том, что если покупатель случайно разобьет или сломает товар в торговом зале, Prisma покрывает расходы самостоятельно.

Скорее, мы успокаиваем клиента и сами занимаемся уборкой,

- добавила она.

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