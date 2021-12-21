Что делать, если вы разбили товар в торговом зале? Отвечают представители магазинов и Департамента защиты прав потребителей

Мы обратились в Департамент защиты прав потребителей и несколько магазинов с вопросом: каковы последствия такого происшествия и есть ли какие-то общие для всех правила?
Отвечает Кристина Таммару, руководитель отдела потребительских и бизнес-консультаций Департамента защиты прав потребителей и технического надзора:
«В этой ситуации речь идет о причинении внедоговорного ущерба, поэтому невозможно конкретно сказать, какие права или обязанности есть у клиента или продавца. В такой ситуации рекомендуется, чтобы продавец и посетитель магазина согласовали, как будут действовать дальше».
В большинстве своем порча или уничтожение товаров в торговом зале - это непредвиденные случаи, и обычно мы сами покрываем понесенные расходы,
- сказала руководитель отдела маркетинга и коммуникации Kaubamaja AS Май-Лийс Сиприа.
Лийна Пярлин, директор по маркетингу и коммуникациям Prisma, сказала, что политика Prisma заключается в том, что если покупатель случайно разобьет или сломает товар в торговом зале, Prisma покрывает расходы самостоятельно.
Скорее, мы успокаиваем клиента и сами занимаемся уборкой,