Что делать, если вы разбили товар в торговом зале? Отвечают представители магазинов и Департамента защиты прав потребителей

С каждым хоть раз в жизни случалась такая неприятность, - бродя по торговому залу, ты зацепил какой-то хрупкий товар, и он разбился. Большинство тут же испытывают чувство вины и хотят возместить магазину ущерб, но как в действительности нужно поступать в такой ситуации?