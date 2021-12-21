229 роз для Сердючки и райдер на 20 тысяч евро для «Иванушки Int.»: Новый Год в Дубае

Организатор мероприятий и основатель компании Berin Iglesias Art Максим Берин рассказал, что гостями вечера станет элита со всего мира. Ожидаются даже голливудские звезды.

Гонорары артистов, со слов Берина, вернулись на допандемийный уровень. В пик заболеваемости раценки упали на примерно 10%, но сейчас уже цены идентичны 2019 году. Но никто «гонорары не задирает».

У Андрея Данилко (Верка Сердючка) в райдере указаны 229 белых роз. «Иванушки Int.» прислали обычный райдер, но со специальными условиями. В этот раз бытовая часть немного отличалась от стандартов.

Директор артистов попросил организовать им перед выступлением столик прямо в зале. Но организатор объяснил, что это сделать невозможно. Во-первых, количество мест сокращено. Их постоянно будут отвлекать на фото и тосты. Кроме того, они выступающие, а потому нужен эффект неожиданности и таинственности.