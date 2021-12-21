Актера из «Секса в большом городе» уволили за сексуальное насилие

Сообщается, что Нот появится только в тех сериях, которые были сняты до обвинений в сексуальном насилии. Однако пока неизвестно, заменит его другой артист или сценарий сериала полностью перепишут, чтобы убрать из него персонажа Бишопа.

Ранее две женщины, не знакомые между собой лично, рассказали изданию The Hollywood Reporter, что Крис Нот изнасиловал их в 2004 и 2015 годах. По словам одной из них, актер пригласил ее в свою квартиру, сначала без спроса поцеловал, а затем изнасиловал. После ей пришлось обращаться в больницу. Позже к этим обвинениям присоединилась третья женщина. По словам потерпевшей, Нот домогался ее в 2010 году, когда ей было 18 лет.