Роберто де Сильвестри, бизнесмен, прославившийся благодаря реалити-шоу «Принцесса мечты», купил новенький Ferrari F40, цена которого может доходить до двух миллионов евро.

Мультимиллионер рассказал в Instagram, что ему также удалось встретиться с Ингом Никола Матерацци, которого можно назвать «отцом» Ferrari F40.

Что делает драгоценный автомобиль еще более эксклюзивным, так это автограф Инга Никола Матерацци, красующийся на двери.

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Ferrari производила модели F40 в период с 1987 по 1992 год, всего произведено 1315 единиц. В мае Postimees писал, что цена Ferrari F40, выставляемой на аукцион в том же месяце, вероятно, составит от 1,8 до 2,2 миллиона долларов.

Женщина должна быть элегантной, трезвой и, конечно же, красивой. Мужчинам никогда не нравился чрезмерный макияж. Для того, чтобы я действительно подошел к женщине и спросил ее имя, помимо ее красивой внешности, у нее также должно быть глубокое содержание,

- сказал Роберто в 2012 году.