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Мультимиллионер, о котором мечтают многие эстонские красотки, пополнил свою коллекцию эксклюзивных автомобилей

Парк автомобилей Роберто де Сильвестри, мультимиллионера, бизнесмена из Италии, пополнился одной эксклюзивной машиной. Автограф делает машину еще более ценной, пишет Elu24.

Роберто де Сильвестри, бизнесмен, прославившийся благодаря реалити-шоу «Принцесса мечты», купил новенький Ferrari F40, цена которого может доходить до двух миллионов евро.

Мультимиллионер рассказал в Instagram, что ему также удалось встретиться с Ингом Никола Матерацци, которого можно назвать «отцом» Ferrari F40.

Что делает драгоценный автомобиль еще более эксклюзивным, так это автограф Инга Никола Матерацци, красующийся на двери.

Смотрите фото и видео!

Ferrari производила модели F40 в период с 1987 по 1992 год, всего произведено 1315 единиц. В мае Postimees писал, что цена Ferrari F40, выставляемой на аукцион в том же месяце, вероятно, составит от 1,8 до 2,2 миллиона долларов.

Женщина должна быть элегантной, трезвой и, конечно же, красивой. Мужчинам никогда не нравился чрезмерный макияж. Для того, чтобы я действительно подошел к женщине и спросил ее имя, помимо ее красивой внешности, у нее также должно быть глубокое содержание,

- сказал Роберто в 2012 году.

На протяжении многих лет Роберто был замечен и с моделями, и с бизнес-леди. Среди них Ребека Вызу, Мирьям Вяляотс, а так же Ульрика Стеэн, дочь ресторанной бизнес-леди Герли Розенфельд и предпринимателя Ивара Альта.

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