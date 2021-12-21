Новый год без нервов: как спасти наряженную елку от кота?

До Нового года остается все меньше времени, пора наряжать елку, но назревает главный вопрос: что делать с котом, который традиционно норовит съесть весь «дождик» и разбить раритетные игрушки? Оказывается, необязательно всякий раз прогонять питомца из комнаты, где находится праздничное деревце, чтобы оно дожило до боя курантов. Достаточно лишь подумать о нескольких нюансах.

Шаг № 1

По советам опытных хозяев шерстяных комочков, наряжать елку сразу после покупки нельзя. Важно дать коту привыкнуть к деревцу. Пройдет несколько дней, и ажиотаж спадет: когда на зелени появятся игрушки и гирлянды, на них вряд ли обратят внимание хитрющие глаза.

Шаг № 2

Чтобы исключить риск падения новогоднего дерева в самый неподходящий момент, следует внимательнее выбирать каркас. В идеале, подставка для елки должна быть широкой, утяжеленной и максимально устойчивой. Если в магазине ничего подходящего не нашлось, придется прибегать к подручным средствам.

Подставкой может послужить обычное ведро с тяжелым наполнителем, непривлекательным для кота. Это должны быть не песок или опилки, а камни или кирпичи,

— цитирует профессионалов по украшению елок statera.petfood.

Шаг № 3

Третий совет максимально прост: запомните, что ставить елку возле шкафа — значит, создать себе большие проблемы. Если пушистый любимец прыгнет на дерево сверху, спасти имущество вряд ли удастся.

Шаг № 4

Безусловно, яркие и блестящие игрушки на праздничной ели создают непередаваемое настроение. Однако если в вашей семье есть кот, экспериментировать с красотой бесполезно: скорее всего, от нее не останется и следа. Так что, по заветам экспертов, выбирать украшения следует по принципу «чем проще — тем лучше» — все матовое, деревянное или бумажное.

Шаг № 5

Совет пятый, и снова об украшениях: хозяевам игривых животных лучше навсегда забыть про «дождик», забавно свисающий с еловых лап. В противном случае другие, пушистые лапы его быстро присвоят себе.

Питомец обязательно попробует и проглотит „дождик“, чем заслужит расстройство желудка, а то и увечья посильнее!