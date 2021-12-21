Дочь предпринимателя Райво Хейна показала роскошный особняк родителей

«В родительском доме», - пишет 22-летняя Катарина в TikTok. На видео показано, какой светлый дом построили ее родители. Катарина делится кадрами из гостиной, спальни, в которой окна от пола до потолка, и большой открытой кухни. Кроме того, Катарина показала своим подписчикам большой бассейн и сауну родителей.

Около месяца назад Катарина также разместила видео в TikTok из дома своих родителей, которое тогда освещалось в издании Kroonika. После этого Катарина заявила, что, вероятно, больше не будет показывать в своем аккаунте дом родителей.

Отец Катарины Райво Хейн - один из самых известных пилотов вертолета в Эстонии. Он был горячим сторонником моста между материком и островом Муху и одним из руководителей этого плана. Он инвестировал в энергетические и розничные компании.