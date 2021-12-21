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Дочь предпринимателя Райво Хейна показала роскошный особняк родителей

Райво Хейн ФОТО: Silvia Paluoja

Бизнесмен Райво Хейн фигурирует в СМИ как один из главных любителей вертолетов в Эстонии. Когда мужчина не в воздухе, его домом является великолепная вилла, которую его дочь Катарина любезно показала своим подписчикам в TikTok, пишет Elu24.

«В родительском доме», - пишет 22-летняя Катарина в TikTok. На видео показано, какой светлый дом построили ее родители. Катарина делится кадрами из гостиной, спальни, в которой окна от пола до потолка, и большой открытой кухни. Кроме того, Катарина показала своим подписчикам большой бассейн и сауну родителей.

@katahein ♬ The Perfect Girl - Mareux

Около месяца назад Катарина также разместила видео в TikTok из дома своих родителей, которое тогда освещалось в издании Kroonika. После этого Катарина заявила, что, вероятно, больше не будет показывать в своем аккаунте дом родителей.

Отец Катарины Райво Хейн - один из самых известных пилотов вертолета в Эстонии. Он был горячим сторонником моста между материком и островом Муху и одним из руководителей этого плана. Он инвестировал в энергетические и розничные компании.

Райво Хейн, основавший в начале 2000-х годов портал о вакансиях CV-Online, не только фанат вертолетов, но и владеет обсерваторией с 17-дюймовым телескопом в доме на Сааремаа. Уже в 2008 году он выкупил билет на космический полет Virgin Galactic за 200 000 долларов.

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