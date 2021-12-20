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Евгений Миронов рассекретил подросшего сына: моя гордость!

Евгений Миронов ФОТО: Ekaterina Chesnokova/Sputnik

Сын у артиста появился на свет с помощью суррогатной матери. Примечательно, что до весны текущего года многие поклонники даже не знали о существовании ребенка у Евгения Миронова. Известно, что Петя уже окончил первый класс.

Обнародовал видео с подросшим сыном актера Иосиф Пригожин в своем инстаграм-аккаунте. В ролике показаны и сам Евгений Миронов, и его наследник. Вместе с женой, певицей Валерией, продюсер побывал на позднем завтраке в Петровском пассаже, который организовал предприниматель Михаил Куснирович, передает Пятый канал, пишет Dni.ru.

Евгений Миронов появился в зале с возгласом: «Какая прелесть!». Петя же скромно следовал за звездным отцом.

Отметим, что о личной жизни знаменитости россияне знают очень мало. Артист предпочитает держать ее в тайне. Так, в 55 годам Евгений Миронов еще не был женат.

В Сети ходят слухи, что обратиться к суррогатной матери звезде театра и кино порекомендовала Алла Пугачева. Якобы Примадонна даже посоветовала актеру клинику, благодаря которой родились их с Максимом Галкиным дети Лиза и Гарри. Но официального подтверждения эта информация не получила.

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