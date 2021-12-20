Новый год будет только в «русских» городах Эстонии? Узнайте, где запустят салюты

Таллинн

Всего в районах Таллинна устраивают семь салютов, так что каждый может насладиться салютом недалеко от дома или даже из окна собственной квартиры. В центре города салют будет организован на Рейди-теэ, в районе пляжа Инглиранд. Самый высокий салют города состоится в Пирита, где его организуют на высоте 175 метров, на Таллиннской телебашне. Два салюта будут организованы в Ласнамяэ: один рядом с торговым центром «Котка», а второй в парке Тондилоо.

В Хааберсти салют обычно устраивают у пруда Ыйсмяэ, в Мустамяэ - у пруда Парди, а в Пыхья-Таллинне – на Штромке. В Кристийне и Нымме отдельных салютов организовано не будет.

Нарва

В предстоящую новогоднюю ночь городской фейерверк в Нарве будет, и не один, а два (детский и взрослый), как было принято до пандемии.

Тарту

Городская управа Тарту в этом году решила отказаться от проведения новогоднего фейерверка, а запланированные на салют деньги передать Детскому фонду Клиники Тартуского университета.

Пярну

Как и в последние два года, городская управа не будет устраивать салют горожанам. Как написано на сайте горуправы, Пярну лучше вложит больше денег в украшение города, а не пятиминутный фейерверк.

Кохтла-Ярве

В Кохтла-Ярве новогоднему салюту быть! Их будет, как и всегда, целых два. Один на площади Вирула в 00.30, другой — в центре Ахмте в 01.00.

Отепя

Несмотря на то, что Отепя стал зимней столицей Эстонии, городского салюта там не будет.

Хаапсалу

В Хаапсалу также не будет салюта, но горожан ждет световое представление на железно-дорожном вокзале и на променаде с 16 до 22 часов. В таком формате Новый год в городе отмечают уже второй год подряд, и хаапсалусцам это очень по душе.

Маарду

Новогодний салют в этом году можно посмотреть в парке Келламяэ и около детского сада Мууга 1 января 2022 в 00.30. «Длительность салюта 10 минут. Убедительно просим при возможности наблюдать за салютом вблизи своих домов, соблюдая дистанцию», - пишет горуправа.

Силламяэ

В этом городе салют будет в час ночи возле Центра культуры.



Вильянди