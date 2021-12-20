Ксения Бородина – Виктории Боне: «Я же молчу про километры членов, которые человек отсосал»

Разумеется, в интервью с Лаурой Джугелией Виктория не упустила возможности уколоть Ксению. «Очень многие хают в своих сторис, та же Бородина... Но у нее просто нет внутренней силы, чтобы это сказать в лицо», — заявила звезда.

Ксения, как это часто бывает, отмалчиваться не захотела. Она обвинила Боню в хайпе на своем имени и разгульном поведении. «Я этих людей отмазывала в свое время перед продюсерами, когда она катали на своих «крузаках» чуваков и херачили. Я всегда была против этого. Мне тогда был 21 год. Я тусила, гуляла, выпить могла, но при этом много работала, а не протирала штаны на шоу. Я же молчу про километры членов, которые они отсосали, потому что это не мое дело. Можно просто начать жить своей «богатой» жизнью и оставить меня в покое», — возмутилась Бородина, сообщает Starhit.ru.