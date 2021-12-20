Жерара Депардье обвинили в изнасиловании

25 летняя артистка утверждает, что 72-летний французский актер с российским гражданством напал на нее в августе 2018 года. С тех пор она скрывала этот факт, но больше не может молчать, пишет Lenta.ru.

Депардье отвергает выдвинутое обвинение. Его адвокаты пообещали бороться за честное имя актера.