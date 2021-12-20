Пн, 20.12.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
1

Жерара Депардье обвинили в изнасиловании

Жерар Депардье. ФОТО: AMMAR ABD RABBO/AFP

Актриса Шарлотта Арнольд обвинила Жерара Депардье в изнасиловании. Об этом она заявила в своем Twitter.

25 летняя артистка утверждает, что 72-летний французский актер с российским гражданством напал на нее в августе 2018 года. С тех пор она скрывала этот факт, но больше не может молчать, пишет Lenta.ru.

Депардье отвергает выдвинутое обвинение. Его адвокаты пообещали бороться за честное имя актера.

23 февраля стало известно, что Депардье предъявили обвинение в изнасиловании и сексуальных домогательствах. 22-летняя актриса обвинила артиста еще летом 2018 года. Уголовное дело закрывали, однако предполагаемая жертва подала новую жалобу. Имя актрисы не раскрывается, но близкий к расследованию источник утверждает, что девушка и Депардье были знакомы достаточно хорошо: он помогал ей начать карьеру в кино.

НАВЕРХ
Back