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Лера Кудрявцева о разводе Лепса: «У мужчин это становится доброй традицией»

Лера Кудрявцева ФОТО: Vyacheslav Prokofyev

Телеведущая Лера Кудрявцева эмоционально отреагировала на комментарий Андрея Григорьева-Апполонова из группы «Иванушки International» по поводу развода певца Григория Лепса после 20 лет брака и рождения троих детей.

По мнению «рыжего» «Иванушки», 20 лет — это огромный срок и супруги за это время, вероятно, «уже замучились». Телезвезда с этим категорически не согласилась, обратив внимание на то, что расставания супругов, которые, казалось бы, давно проверили свои чувства, превращаются в недобрую тенденцию.

«В последнее время у мужчин это становится уже доброй традицией. Двадцать лет в браке. Оп! И развод! Ну как это они замучились? Где 20 лет, там и на всю жизнь», — заявила она в эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ, передает «Росбалт».

Ранее СМИ узнали, что жена Лепса подала на развод. Ее иск обнаружили на портале судов Москвы. Сам Лепс недавно попал в больницу. Поклонники подозревали у артиста проблемы с сердцем, алкоголем и нервный срыв. Впоследствии певец сам раскрыл правду о своем состоянии. Перед большим концертом артист вышел на связь и рассказал, что перенес гипертонический криз.

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