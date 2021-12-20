Лера Кудрявцева о разводе Лепса: «У мужчин это становится доброй традицией»

По мнению «рыжего» «Иванушки», 20 лет — это огромный срок и супруги за это время, вероятно, «уже замучились». Телезвезда с этим категорически не согласилась, обратив внимание на то, что расставания супругов, которые, казалось бы, давно проверили свои чувства, превращаются в недобрую тенденцию.

«В последнее время у мужчин это становится уже доброй традицией. Двадцать лет в браке. Оп! И развод! Ну как это они замучились? Где 20 лет, там и на всю жизнь», — заявила она в эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ, передает «Росбалт».