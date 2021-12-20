Представительница Эстонии на Евровидении поражена Доминиканской Республикой: здесь нужно терпение

Певица Лаура Пылдвере в настоящее время находится в Доминиканской Республике со своим возлюбленным Каспаром Хангом. Сначала они провели время в столице страны Санто-Доминго, а вчера направились в Саману.

Лаура рассказала в соцсетях, что старый город Санто-Доминго прекрасен! Кроме того, певица сфотографировалась с местными мужчинами, которые, по ее словам, очень хорошо двигают бедрами.

Однако в субботу Лаура опубликовала в одном посте несколько снимков, на которых она сидит на тротуаре столицы. «Терпение. В Доминиканской Республике нужно много терпения», - подписала свой пост Лаура, отметив, что культурное пространство там совсем другое.

Elu24 обратился к Лауре, чтобы узнать, что певица имела в виду. «Если вы планируете встретиться в восемь часов, можете быть уверены, что это произойдет как минимум на два часа позднее», - радостно объяснила Лаура.

Лаура призналась, что ей пришлось ждать партнера по музыкальному проекту, с которым она должна была ехать в Санто-Доминго, четыре с половиной часа. Неудивительно, что Лора, устав от ожидания, наконец села на тротуар.