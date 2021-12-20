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Стал известен победитель «Детского Евровидения»

Малена Фокс от Армении стала победительницей 19-го детского песенного конкурса "Евровидение-2021". ФОТО: CHRISTOPHE PETIT TESSON

Представительница Армении Малена победила на детском песенном конкурсе «Евровидение-2021».

19 декабря в Париже в концерт-холле La Seine Musicale состоялся финал детского «Евровидения», победительницей которого стала представительница Армении Малена с песней Qami Qami. Она получила 224 балла: 109 от жюри и 115 от телезрителей, сообщает «Интерфакс».

Второе и третье места заняли Польша (218 баллов) и Франция (187 баллов).

Малена Бокс ФОТО: CHRISTOPHE PETIT TESSON



Слоганом состязания на этот раз стало слово «Воображай», которое отсылает к победительнице предыдущего года Валентине Тронель. Ее песня называлась «Я представлю себе» («J'imagine»). По словам организаторов, девиз форума призывает поднять голову к звездному небу, вспомнить о путешествиях Жюля Верна и дать волю мечтам.

До сих пор Эстония еще ни разу не принимала участие в детском песенном конкурсе «Евровидение».

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