Нюша показала новорожденного сына

31-летняя певица в Instagram опубликовала серию фото с новорожденным, а также с супругом, мамой и своей дочерью Симбой.

«Малыш так стремительно ворвался в мою жизнь. А сейчас я ощущаю, насколько все своевременно. Как непредсказуема бывает наша жизнь. Главное двигаться в направлении счастья», — гласит пост певицы.

Нюша также спросила подписчиков: «Как думаете, сколько часов я сейчас сплю по ночам?».

Звезда пока не раскрыла, какое имя дали младенцу. Известно, что он родился весом 3890 граммов и 53 сантиметра.