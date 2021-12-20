Нюша показала новорожденного сына
Российская певица Нюша родила в декабре своего второго ребенка. Роды проходили Дубае. В палату после появления на свет мальчика пустили мужа, старшую дочь и маму, сообщает Gazeta.ru.
Российская певица Нюша родила в декабре своего второго ребенка. Роды проходили Дубае. В палату после появления на свет мальчика пустили мужа, старшую дочь и маму, сообщает Gazeta.ru.
31-летняя певица в Instagram опубликовала серию фото с новорожденным, а также с супругом, мамой и своей дочерью Симбой.
«Малыш так стремительно ворвался в мою жизнь. А сейчас я ощущаю, насколько все своевременно. Как непредсказуема бывает наша жизнь. Главное двигаться в направлении счастья», — гласит пост певицы.
Нюша также спросила подписчиков: «Как думаете, сколько часов я сейчас сплю по ночам?».
Звезда пока не раскрыла, какое имя дали младенцу. Известно, что он родился весом 3890 граммов и 53 сантиметра.
В прошлый раз многие критиковали Нюшу за имя Симба для девочки. Теперь они иронизируют, что если артистка назвала дочь Симбой, то и сыну скорее всего дала имя Винни-Пух. Певица не отреагировала на сарказм.