Деревянные туфли и варежки: самые странные и самые популярные подарки эстонцев

Дарить каждому отдельный предмет - не очень старая традиция. Лишь в начале прошлого века стало обычным приобретение подарка для каждого отдельно. «Раньше дарили один подарок всей семье», - говорит Керту Сакс.

Директор музея принесла также в студию некогда популярные рождественские подарки. Например, медведя из ваты времен первой Эстонской республики, а возможно, еще более ранних годов, ведь в музее есть очень старинные фигурки из ваты. «Также дарили елочные игрушки, которые вешались на дерево, но в руки детям их не давали», - объясняет Сакс. Также она вспоминает, что сама в детстве дарила бабушке московские булочки из школьного буфета, потому что они были ее любимые.

Каждые пять лет музей собирает подарки. Первая коллекция представляла собой собрание подарков конца 80-х - начала 90-х годов. Это было время, когда у всех было очень мало денег. Тогда и упаковка кофе была отличным подарком.

Сакс говорит, что в начале 1990-х годов в Эстонию стали приходить зарубежные мультфильмы, а пожелания детей были мотивированы персонажами этих мультиков. Сначала такие пожелания были распространены только среди мальчиков.

В конце 90-х и начале нового века стала популярна тема пони. Потом куклы Барби и Monster High. Культура покемонов и японских мультфильмов вышла на первый план в конце 1990-х - начале 2000-х годов. Карты с покемонами, игрушки и компьютерные игры стали популярными. Некоторые карты покемонов в настоящее время могут стоить до 40 000 евро. «Так что не стоит выбрасывать эти вещи», - говорит Сакс. Игрушки McDonald's, изготовленные 20 лет назад, также представляют большую коллекционную ценность.

Кроме того, Сакс принесла в программу коробку, которая датируется 1957 годом и была сделана в тюрьме. Говорят, ее тайно передали из одной тюрьмы в другую, чтобы потом она дошла до родственников сидевшего. В коробке были конфеты. Также заключенные делали красивые закладки для книжек.

Примечательны деревянные туфли 1982 года, изготовленные мастером. Один из самых традиционных рождественских подарков в Эстонии - варежки и шерстяные носки. Так что самые традиционные подарки эстонцев - это те, которые можно связать и смастерить.

Однако самые популярные подарки по-прежнему связаны с мультфильмами и культурой компьютеров и видеоигр. По словам Сакс, больше всего покупают подарки, вдохновленные известными персонажами.

Сакс также демонстрирует блузку, привезенную из Норвегии в 80-х годах. «Это был суперподарок по тем временам, зарубежные подарки стоили очень дорого. Вещь, привезенная из-за границы, даже пахла по-другому», - говорит Сакс.

Какое время было самым роскошным с точки зрения подарков?