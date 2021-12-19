Дочь Михаила Задорнова вышла замуж на Мальте и ждет ребенка
Единственная дочь сатирика Михаила Задорнова Елена уехала учиться на Мальту и осталась там жить. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Единственная дочь сатирика Михаила Задорнова Елена уехала учиться на Мальту и осталась там жить. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Известно, что у нее есть возлюбленный - Али Тартузи, с которым она познакомилась на Мальте. Теперь 31-летняя наследница Задорнова намекнула в соцсетях на перемены в личной жизни. Девушка сообщила, что вышла замуж и ждет ребенка:
«Судьба спросила - Мужа, надо? Девичья честь бывает хрупкой... Прошел лишь год - они женаты... И ждут их первенца, что в юбке», пишет RUS TVNET.
Расшифровывать свое новое стихотворение Елена не стала, подписчики поняли намек и принялись поздравлять будущую маму.
Дочь Михаила Задорнова - художница и поэтесса. В Instagram Елена часто делится стихами собственного сочинения.
Напомним, писатель-сатирик Михаил Задорнов скончался 10 ноября 2017 года. Артист долго боролся с онкологическим заболеванием. Он старался скрывать от поклонников свою болезнь.