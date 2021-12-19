Галерея: таллиннские рокеры оторвались в клубе Tapper на последней вечеринке года
В таллиннском рок-клубе Tapper прошел в субботу концерт, на котором выступили Goresoerd, Mört и Strych:9.
В таллиннском рок-клубе Tapper прошел в субботу концерт, на котором выступили Goresoerd, Mört и Strych:9.
На последней вечеринке года группа Mört также в последний раз выступила на сцене. «Этим концертом закончится и эра выступлений, нынешний состав сыграет в последний раз!» - заявили участники группы.
Смотрите, как это было!