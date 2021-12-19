Григорий Лепс подарил жене прибыльную компанию перед разводом

Григорий Лепсверидзе (настоящая фамилия артиста), находящийся в состоянии развода и раздела имущества с Анной Шаплыковой, является учредителем восьми компаний. Все эти предприятия были созданы во время 20-летнего брака супругов.

Одна из компаний, созданных артистом, занимается продажей ювелирных изделий. 15 декабря стало известно, что Лепс и совладелец ювелирной фирмы Сайда Хусуев вышли из состава учредительной компании. Таким образом, единственной владелицей компании стала Шаплыкова. Уточняется также, что организация является прибыльной. В 2020 году ее общая выручка составила 18 миллионов рублей, а чистая прибыль — 3,2 миллиона рублей, пишет Lenta.ru.

Ранее сообщалось, что за 20 лет брака Лепс и Шаплыкова приобрели имущество общей стоимостью более одного миллиарда рублей. Супруге артиста принадлежит квартира в жилом комплексе River House в Хамовниках. Ее стоимость составляет по меньшей мере 230 миллионов рублей.