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Неприятный сюрприз: вандалы превратили почтовый ящик Деда Мороза в мусорку

ФОТО: Facebook

Жителей Виймси ждал неприятный сюрприз: вандалы разгромили почтовый ящик Деда Мороза и засунули туда мусор.

«Сегодня ночью кто-то разгромил почтовый ящик Деда Мороза», - написали в группе района Виймси в Facebook. Кто-то сломал запертый на замок почтовый ящик для писем Деду Морозу, к счастью, письма остались целы.

«Я не думаю, что что-то потеряно, но в почтовом ящике был мусор», - прокомментировал местный житель.

Жителям Виймси очень нравится их рождественский парк, поэтому вандалы их сильно расстроили.

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