Неприятный сюрприз: вандалы превратили почтовый ящик Деда Мороза в мусорку
Жителей Виймси ждал неприятный сюрприз: вандалы разгромили почтовый ящик Деда Мороза и засунули туда мусор.
Жителей Виймси ждал неприятный сюрприз: вандалы разгромили почтовый ящик Деда Мороза и засунули туда мусор.
«Сегодня ночью кто-то разгромил почтовый ящик Деда Мороза», - написали в группе района Виймси в Facebook. Кто-то сломал запертый на замок почтовый ящик для писем Деду Морозу, к счастью, письма остались целы.
«Я не думаю, что что-то потеряно, но в почтовом ящике был мусор», - прокомментировал местный житель.
Жителям Виймси очень нравится их рождественский парк, поэтому вандалы их сильно расстроили.