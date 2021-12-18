Неприятный сюрприз: вандалы превратили почтовый ящик Деда Мороза в мусорку

«Сегодня ночью кто-то разгромил почтовый ящик Деда Мороза», - написали в группе района Виймси в Facebook. Кто-то сломал запертый на замок почтовый ящик для писем Деду Морозу, к счастью, письма остались целы.

«Я не думаю, что что-то потеряно, но в почтовом ящике был мусор», - прокомментировал местный житель.