Звезда «Битвы экстрасенсов» дала прогноз на 2022 год: «Мор рядом, люди откроют Ящик Пандоры»

Марианна признается, что еще в детстве почувствовала в себе дар — он передался ей от отца. Атие старается пользоваться им во благо и помогать людям вокруг. Но сейчас наступили темные времена, ведьма признается — все всем виновато человечество. Люди просто слишком увлеклись жаждой наживы и совсем не думают о природе. А она им отомстит в 2022 году, пишет Starhit.ru.

«Пандемия будет развиваться, будет мутировать и выдавать новые штаммы», — говорит Марианна. Но даже это не самое страшное, потому что врачи уже изобрели вакцину и вскоре она поможет всему миру. По словам Атие, есть проблемы пострашнее: «Мор всегда находится рядом, ждет подходящего момента, как только человечество ослабевает духовно, тут же открывается Ящик Пандоры — так было, есть и будет всегда», - сказала ведьма.

Она также предсказывает еще один затяжной кризис, который будет вызван финансовыми крахом одной из самых главных валют мира — доллара. После этого последует инфляция, люди начнут маниакально потреблять все, что увидят. А вот когда экономика вернется в прежнее русло — сказать нельзя.