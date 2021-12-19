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Звезда «Битвы экстрасенсов» дала прогноз на 2022 год: «Мор рядом, люди откроют Ящик Пандоры»

Марианна Атие ФОТО: Скриншот с Instagram

Марианна Атие стала одной из самых ярких участниц 22 сезона «Битвы экстрасенсов». Ведьма проходила испытания, помогала героям, но не дошла до финала. Теперь она помогает людям.

Марианна признается, что еще в детстве почувствовала в себе дар — он передался ей от отца. Атие старается пользоваться им во благо и помогать людям вокруг. Но сейчас наступили темные времена, ведьма признается — все всем виновато человечество. Люди просто слишком увлеклись жаждой наживы и совсем не думают о природе. А она им отомстит в 2022 году, пишет Starhit.ru.

«Пандемия будет развиваться, будет мутировать и выдавать новые штаммы», — говорит Марианна. Но даже это не самое страшное, потому что врачи уже изобрели вакцину и вскоре она поможет всему миру. По словам Атие, есть проблемы пострашнее: «Мор всегда находится рядом, ждет подходящего момента, как только человечество ослабевает духовно, тут же открывается Ящик Пандоры — так было, есть и будет всегда», - сказала ведьма.

Она также предсказывает еще один затяжной кризис, который будет вызван финансовыми крахом одной из самых главных валют мира — доллара. После этого последует инфляция, люди начнут маниакально потреблять все, что увидят. А вот когда экономика вернется в прежнее русло — сказать нельзя.

«Также 2022 год ознаменуется климатическим хаосом. Нас ждут ураганы и подводные взрывы природного газа, лесные пожары и чудовищная жара, загрязнение мирового запаса кислорода и пресной воды. Своими руками мы творим свою будущую реальность, вот только жить в ней будут наши дети», — предостерегает звезда шоу «Битва экстрасенсов».

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