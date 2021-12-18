Тимур Батрутдинов госпитализирован с 50% поражением легких

В начале болезни комик жаловался лишь на кашель и слабость. Позже состояние Батрутдинова ухудшилось, и врачи решили поместить его в стационар, где провели компьютерную томографию. Выяснилось, что у шоумена 25–50% поражения легких.

Сейчас состояние звезды Comedy Сlub оценивается как среднетяжелое. 43-летний Тимур находится под тщательным наблюдением специалистов, сообщает Starhit.ru.

К слову, комик не выходит на связь с поклонниками с конца ноября. Последнее, о чем заявлял Тимур — так это о постоянном поиске спутницы. В интервью Ляйсан Утяшевой он говорил, что ему все сложнее построить отношения.