Сб, 18.12.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Победительница шоу «Эстония ищет суперзвезду» Алика Милова: я могу предсказывать события

Alika teadis juba päris väikesena, et tahab muusikaga tegeleda. ФОТО: Remo Tõnismäe

На прошлой неделе в шоу «Эстония ищет суперзвезду» победила 19-летняя певица из Нарвы Алика Милова. Портал Elu24 пообщался со звездой, узнав много интересного.

Например, Алика рассказала, что очень тонко чувствует наш мир: «Я бы могла пойти на шоу экстрасенсов, я очень хорошо чувствую людей и могу предсказывать события. До того, как объявили, что я победила, я начала чувствовать невероятный прилив энергии. Я была потрясена, потому что это нереальное чувство, из другой галактики», - рассказала Алика.

Также она рассказала, как пела с Николаем Басковым на одной сцене: «Там было все по-другому. Мне было девять лет, когда я выступала на Олимпийском стадионе в России, и я не понимала его размеров. Но в «Суперзвезде» меня уже многие знали, и, выступаю на сцене Saku SuurHall, обратная связь была невероятной. Я никогда не встречала такой поддержки», - сказала певица.

НАВЕРХ
Back