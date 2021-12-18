Победительница шоу «Эстония ищет суперзвезду» Алика Милова: я могу предсказывать события

Например, Алика рассказала, что очень тонко чувствует наш мир: «Я бы могла пойти на шоу экстрасенсов, я очень хорошо чувствую людей и могу предсказывать события. До того, как объявили, что я победила, я начала чувствовать невероятный прилив энергии. Я была потрясена, потому что это нереальное чувство, из другой галактики», - рассказала Алика.

Также она рассказала, как пела с Николаем Басковым на одной сцене: «Там было все по-другому. Мне было девять лет, когда я выступала на Олимпийском стадионе в России, и я не понимала его размеров. Но в «Суперзвезде» меня уже многие знали, и, выступаю на сцене Saku SuurHall, обратная связь была невероятной. Я никогда не встречала такой поддержки», - сказала певица.