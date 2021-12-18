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Представительница Эстонии Каролин Киппасто заразилась коронавирусом, конкурс «Мисс Мира 2021» отменили

Каролин Киппасто ФОТО: Скриншот с Instagram

Финал конкурса красоты «Мисс Мира 2021», который должен был состояться в ночь на 17 декабря в Пуэрто-Рико, перенесли из-за коронавируса, выявленного у некоторых участниц. Среди них и эстонка Каролин Киппасто.

Отмечается, что незадолго до мероприятия подтвердились случаи заражения нескольких участниц. «После встречи с вирусологами и медицинскими экспертами, нанятыми для наблюдения за мероприятием «Мисс Мира 2021», а также обсуждения с Министерством здравоохранения Пуэрто-Рико, было принято решение отложить глобальную трансляцию финала конкурса», – говорится в заявлении организаторов. Коронавирус был выявлен у 38 человек, задействованных в конкурсе. Среди них – 23 девушки-участницы, пишет 24.kz.

Зараженных девушек отправили на карантин. В дальнейшем они сдадут дополнительные тесты, и только после полного выздоровления смогут покинуть страну. Финал «Мисс Мира 2021» планируют провести в ближайшие 90 дней. «Мы с нетерпением ждем возвращения наших конкурсанток (которых мы узнали и полюбили) для борьбы за корону «Мисс Мира»», – отметила генеральный директор конкурса Джулия Морли.

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