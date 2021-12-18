Представительница Эстонии Каролин Киппасто заразилась коронавирусом, конкурс «Мисс Мира 2021» отменили

Отмечается, что незадолго до мероприятия подтвердились случаи заражения нескольких участниц. «После встречи с вирусологами и медицинскими экспертами, нанятыми для наблюдения за мероприятием «Мисс Мира 2021», а также обсуждения с Министерством здравоохранения Пуэрто-Рико, было принято решение отложить глобальную трансляцию финала конкурса», – говорится в заявлении организаторов. Коронавирус был выявлен у 38 человек, задействованных в конкурсе. Среди них – 23 девушки-участницы, пишет 24.kz.