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Победителем второго сезона «Что? Где? Когда?» на ETV+ стала команда Михаила Онохова

«Что? Где? Когда?» ФОТО: скриншот

На канале ETV+ в пятницу, 17 декабря, состоялся финал серии интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?». Победителем стала команда Михаила Онохова, он же был признан и лучшим игроком сезона.

«Команда »Что? Где? Когда?« - это как твоя семья, и предыдущие 10 лет я, как примерный семьянин, жил двумя семьями. В прошлый раз был с одной своей семьей, в этот — с другой. Всех ребят знаю уже очень давно, так что это не новая команда, а хорошо забытая старая», - прокомментировал своё решение Онохов перед стартом сезона, пишет Rus.err.ee.

Получивший почетный титул Онохов не растерялся и обратился к ведущему Михаилу Крюку, сыну Бориса Крюка - ведущего «Что? Где? Когда?» на Первом канале, с предложением представить Эстонию в элитарном клубе в Москве.

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