Победителем второго сезона «Что? Где? Когда?» на ETV+ стала команда Михаила Онохова

«Команда »Что? Где? Когда?« - это как твоя семья, и предыдущие 10 лет я, как примерный семьянин, жил двумя семьями. В прошлый раз был с одной своей семьей, в этот — с другой. Всех ребят знаю уже очень давно, так что это не новая команда, а хорошо забытая старая», - прокомментировал своё решение Онохов перед стартом сезона, пишет Rus.err.ee.