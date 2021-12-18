Валерий Меладзе о пьяных выходках: не корю себя, ведь это уже нельзя исправить

По словам 56-летнего исполнителя, это не освобождает его от ответственности за совершенные в нетрезвом состоянии поступки. «Раньше, когда выпивал и делал что-то не так — корил себя. Потом дал слово — если выпил, сказал то или другое, сделал, то не буду себя корить, ведь это уже нельзя исправить. Корить не буду, но ответственность возьму, а куда деваться?!» — отметил певец, передает Lenta.ru.