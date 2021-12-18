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Валерий Меладзе о пьяных выходках: не корю себя, ведь это уже нельзя исправить

Валерий Меладзе ФОТО: Prokofyev Vyacheslav

Российский певец Валерий Меладзе рассказал, что никогда не винит себя из-за злоупотребления алкоголем, поскольку сделанное уже не исправить. Артист поделился своим правилом в утреннем шоу «Русские перцы».

По словам 56-летнего исполнителя, это не освобождает его от ответственности за совершенные в нетрезвом состоянии поступки. «Раньше, когда выпивал и делал что-то не так — корил себя. Потом дал слово — если выпил, сказал то или другое, сделал, то не буду себя корить, ведь это уже нельзя исправить. Корить не буду, но ответственность возьму, а куда деваться?!» — отметил певец, передает Lenta.ru.

Ранее Меладзе, который стал отцом в шестой раз весной 2021 года, объяснил, почему не поет колыбельные дочери Агате. Знаменитый отец признался, что с удовольствием присматривает за младенцем, несмотря на насыщенный график. При этом Меладзе заявил, что имеет недостаток: он отказался от колыбельных. Артист уточнил, что пока не ставит свои песни для младшей наследницы. «Я просто не умею петь тихо. Именно поэтому просто шепчу ей что-то на ушко», — указал он.

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