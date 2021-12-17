Григорий Лепс впервые вышел на связь после слухов о запое

Исполнитель хита «Рюмка водки на столе» Григорий Лепс вышел на связь со своими поклонниками и впервые прокомментировал многочисленные слухи о запое и госпитализации в психиатрическую клинику в связи с разводом. На видео он опроверг все пугающие новости и заявил, что действительно находился в больнице незначительное время, но не по причине запоя, а из-за внезапного плохого самочувствия. А все желающие ему смерти не дождутся этого.

«Вас в очередной раз ввели в заблуждение. Я уже столько раз умирал, что даже и не знаю, найдется ли столько земли на кладбище, чтоб меня там похоронить. Не дождетесь. У меня был гипертонический криз, не очень сильный, но я решил лечь в больницу», – рассказал певец на своей странице в Instagram.

По его словам, в медицинском учреждении он провел всего лишь один день. Врачи обследовали Лепса и, не обнаружив никаких патологий, для поддержания нормального самочувствия сделали ему пару капельниц. Ведь у певца в ближайшие дни намечен концерт, который, по его словам, состоится вне зависимости от всего случившегося.

«Сердце, сосуды в порядке. Такое бывает. Иногда человек срывается, я имею ввиду физически. Слишком большое напряжение», – добавил Лепс.