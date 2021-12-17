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В организмах акул нашли защиту от COVID-19

Водолаз и акулы. Фото иллюстративное. ФОТО: Leigh Cobb/Caters News / Caters News Agency

Американские ученые выяснили, что подобные антителам белки из иммунной системы акул способны предотвратить заражение человеческих клеток коронавирусом.

Ученые из Висконсинского университета в Мадисоне опубликовали результаты исследования, в ходе которого были изучены белки, содержащиеся в иммунной системе акул.

Аарон ЛеБо, участник исследования: «Эти небольшие антителоподобные белки могут проникать в те укромные места, в которые не могут проникнуть человеческие антитела. Они могут принимать уникальные геометрические формы. Это позволяет им распознавать структуры, которые наши человеческие антитела распознать не могут», передает «НТВ».

По словам ученых, эти белки белки еще не испытывали на людях и препараты на их основе в ближайшее время не появятся на рынке, но открытие поможет подготовиться к будущим вспышкам коронавируса. В таком случае будет использоваться микс из нескольких видов белков, чтобы добиться максимальной эффективности от разнообразных мутирующих вирусов.

Ученые считают, что лекарства на основе белков акул будут особенно полезны для людей с ослабленной иммунной системой, организм которых не реагирует на вакцины.

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