В организмах акул нашли защиту от COVID-19

Ученые из Висконсинского университета в Мадисоне опубликовали результаты исследования, в ходе которого были изучены белки, содержащиеся в иммунной системе акул.

Аарон ЛеБо, участник исследования: «Эти небольшие антителоподобные белки могут проникать в те укромные места, в которые не могут проникнуть человеческие антитела. Они могут принимать уникальные геометрические формы. Это позволяет им распознавать структуры, которые наши человеческие антитела распознать не могут», передает «НТВ».

По словам ученых, эти белки белки еще не испытывали на людях и препараты на их основе в ближайшее время не появятся на рынке, но открытие поможет подготовиться к будущим вспышкам коронавируса. В таком случае будет использоваться микс из нескольких видов белков, чтобы добиться максимальной эффективности от разнообразных мутирующих вирусов.