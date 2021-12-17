Помогите! Житель Эстонии ищет женщину, которую обрызгал грязью
Житель города Тарту просит помощи, чтобы отыскать женщину, которая была облита грязью, когда он проезжал мимо нее на своем автомобиле.
Житель города Тарту просит помощи, чтобы отыскать женщину, которая была облита грязью, когда он проезжал мимо нее на своем автомобиле.
«Я очень извиняюсь перед женщиной, которую я обрызгал водой из лужи, пролетая мимо на своем фургоне», – говорится в сообщении в facebook-группе «Märgatud24 Tartu».
Досадный инцидент произошел в среду на улице Тяхтвере в Супилинна в 15:00.
«Я хотел бы принести коробку конфет и извиниться», – написал Карл Хенри.
Постом в Facebook поделились почти 500 раз всего за несколько часов. «Поделитесь, чтобы информация дошла до нужного человека, – просит молодой человек, отправляя фото машины в редакцию. – Может быть, это поможет быстрее найти женщину. Телефонный номер там тоже есть».
«Какая к черту коробка конфет, – прокомментировал один из пользователей. – Пальто нужно нести в химчистку. Чертовой коробкой конфет будет стирать?»
Другой пользователь отметил, что мало кто извиняется за такой поступок: «Приятно, что он хочет это сделать».