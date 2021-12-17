Помогите! Житель Эстонии ищет женщину, которую обрызгал грязью

«Я очень извиняюсь перед женщиной, которую я обрызгал водой из лужи, пролетая мимо на своем фургоне», – говорится в сообщении в facebook-группе «Märgatud24 Tartu».

Досадный инцидент произошел в среду на улице Тяхтвере в Супилинна в 15:00.

«Я хотел бы принести коробку конфет и извиниться», – написал Карл Хенри.

Постом в Facebook поделились почти 500 раз всего за несколько часов. «Поделитесь, чтобы информация дошла до нужного человека, – просит молодой человек, отправляя фото машины в редакцию. – Может быть, это поможет быстрее найти женщину. Телефонный номер там тоже есть».

Автомобиль, который обрызгал женщину ФОТО: Erakgou

«Какая к черту коробка конфет, – прокомментировал один из пользователей. – Пальто нужно нести в химчистку. Чертовой коробкой конфет будет стирать?»