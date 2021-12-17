Не съел — на помойку: эксперт назвал салат-долгожитель новогоднего стола

Новогодний кулинарный марафон стартует на кухнях многих стран за один-два дня до 31 декабря, когда готовятся тазики с «Оливье», а «Сельдь под шубой» отправляется в холодильник на ночь для пропитки. И если накануне боя курантов вы слышите «Не трогай, это на Новый год», то сразу после фраза меняется на «Ешь быстрее, а то испортится».

«Оливье», «Сельдь под шубой» и винегрет — традиционные блюда застолья россиян, однако у всего есть свой срок годности. Как не омрачить праздник и провести его у елки, а не унитаза, в интервью 5-tv.ru рассказала преподаватель в сфере правильного питания Анастасия Силаева.

«Оливье»

В состав самого популярного салата «Оливье» традиционно входят вареный картофель, морковь, репчатый лук, зеленый горошек, соленые огурцы. Центральный ингредиент — вареная колбаса или куриная грудка, последнее выбирают придерживающиеся правильного питания (ПП) и следящие за стройностью фигуры. Также вместо майонеза приверженцы ПП заправляют блюдо сметаной, а не майонезом.

Срок годности: заправленный салат в холодильнике может храниться не более 12 часов.

Однако если вы заправили салат и оставили его на праздничном столе при комнатной температуре, то автоматически вы сократили срок годности салата в два раза: то есть более 6 часов хранить „Оливье“ при комнатной температуре я лично не рекомендую,

— предупредила эксперт.

«Сельдь под шубой»

Ингредиенты для второго по популярности салата проверены временем: в «Сельди под шубой» используют филе соленой сельди, вареный картофель, морковь, свеклу, репчатый лук, для разнообразия иногда добавляют зеленый горошек, яйца и сыр.

Заправка: майонез или сметана при ПП

Срок годности: 12 часов — в холодильнике, при комнатной температуре — не более 6 часов.

Винегрет

Третье частое блюдо новогоднего стола, актуальное для людей, не употребляющих в пищу продукты животного происхождения — винегрет, в его состав входят овощи и масло. Вегетарианцы часто выбирают его для новогоднего пиршества.

Для приготовления винегрета берутся простые продукты: картофель, свекла, морковь, лук, зеленый горошек, соленые огурцы и квашеная капуста по желанию.

Заправка: растительное масло — подсолнечное либо оливковое масло, последнее рекомендует специалист по ПП.

Срок годности салата зависит от способа его хранения. Если вы заправите нарезанный салат маслом, то срок его годности составит не более 18 часов. Однако, как уточнила блогер, вы можете увеличить жизнь блюда, если заправите его непосредственно перед подачей на стол: нарезанный салат без масла будет храниться в холодильнике до 24 часов.

Самым классным салатом, с точки зрения сроков годности и хранения, является, конечно же, винегрет, а меньше хранятся по времени „Оливье“ и „Сельдь под шубой“ — до 12 часов,