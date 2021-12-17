Звезду «Секса в большом городе» обвинили в изнасилованиях

По словам одной из женщин, изнасилование произошло в 2015 году в квартире актера, куда он ее пригласил после ужина. Другая женщина заявила, что в 2004 году, когда ей было 22 года, актер изнасиловал ее в своей квартире в Западном Голливуде. Тогда она не стала заявлять в полицию, так как опасалась, что ей не поверят и уволят из фирмы, которая сотрудничала с Нотом и другими знаменитостями.