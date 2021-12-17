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Звезду «Секса в большом городе» обвинили в изнасилованиях

SEX AND THE CITY CHRIS NOTH, SARAH JESSICA PARKER Date: 2008 ФОТО: Rights Managed

Актера Криса Нота, исполнившего роль мистера Бига в сериале «Секс в большом городе», обвинили в изнасиловании.

Сообщается, что в редакцию журнала The Hollywood Reporter поступили письма от двух женщин, в которых они обвинили артиста в насилии, передает Paparazzi.

По словам одной из женщин, изнасилование произошло в 2015 году в квартире актера, куда он ее пригласил после ужина. Другая женщина заявила, что в 2004 году, когда ей было 22 года, актер изнасиловал ее в своей квартире в Западном Голливуде. Тогда она не стала заявлять в полицию, так как опасалась, что ей не поверят и уволят из фирмы, которая сотрудничала с Нотом и другими знаменитостями.

Сам актер все обвинения отверг и назвал их ложными. Он отметил, что все встречи были по обоюдному согласию.

Крис Нот: «Сложно не задаваться вопросом о времени появления этих историй. Я не знаю точно, почему они всплывают сейчас, однако я точно уверен — я не насиловал этих женщин».

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