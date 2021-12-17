Не только Хабенский и Машков: актеры и режиссеры из России, работающие на Западе

Александр Кузнецов

Ну и начнем, собственно, с того, кто и стал поводом для статьи. Единственное, что мы сейчас знаем о герое Кузнецова - его зовут Хельмут. Скорее всего, это Хельмут Вайс - один из первых двенадцати мракоборцев Магического Конгресса управления по Северной Америке. Но точно узнаем лишь в следующем году.

Однако это не единственный западный проект Кузнецова. Осенью на экраны вышел французский фильм "Мой легионер", где актер сыграл одну из важных ролей. А его партнером по площадке стал, например, Луи Гаррель. Который среди прочего играл в оскароносных "Маленьких женщинах" Греты Гервиг и последнем фильме Вуди Аллена "Фестиваль Рифкина".

Саша Лусс

Прежде всего Саша Лусс, конечно, модель. Но на Западе очень многие модели становятся весьма успешными актрисами. Тем более что Лусс заметил не абы кто, а самый известный французский режиссер - Люк Бессон. И если в "Валериане и городе тысячи планет" персонаж Саши - молчаливая принцесса, почти полностью созданная компьютерной графикой, то уже в следующем фильме - "Анна" - Лусс сыграла заглавную роль.

А какие партнеры по площадке! Хелен Миррен ("Форсаж 9", "Щелкунчик и четыре королевства"), Люк Эванс ("Хоббит", "Красавица и чудовище"), Киллиан Мерфи ("Бэтмен: Начало", "Острые козырьки"). Сейчас Лусс занята в съемках еще трех проектов, один из которых должен выйти уже в следующем году.

Александр Петров

В "Анне" сыграл и еще один российский актер - Александр Петров. "Куда уж без Петрова", - скажете вы и будете правы. Но в западных проектах Александр не так активен, как в российских. По сути, их два: кроме "Анны", Петров снялся еще в греческой драме "Человек Божий", где с ним среди прочих снимался ни много ни мало Микки Рурк ("Город грехов", "Железный человек 2").

Еще в интервью Юрию Дудю Петров говорил, что мечтает работать в Голливуде. Возможно, этим и объясняется его выборочность в проектах - чтобы резюме было поинтереснее.

Юрий Колокольников

Вот уж кто не обделен топовыми западными проектами, так это Юрий Колокольников. Загибайте пальцы: "Довод" Кристофера Нолана, "Призрачная шестерка" Майкла Бэя, "Хантер Киллер" с Джерардом Батлером и Гэри Олдманом, "Телохранитель киллера" с Райаном Рейнольдсом и Сэмьюэлем Л. Джексоном. И это только за последние пять лет, так что "Игры престолов" мы даже в расчет не берем.

ФОТО: Кадр из сериала "Игра престолов"