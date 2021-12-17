Не только Хабенский и Машков: актеры и режиссеры из России, работающие на Западе

Другой Юрий - Юрий Борисов - хоть и резко вошел в российское кино, в западных проектах пока не замечен. Однако не упомянуть его было бы несправедливо, учитывая, что финский фильм "Купе № 6", где Борисов сыграл одну из главных ролей, выдвинут Финляндией на соискание "Оскара". А таким достижением никто из предыдущих актеров похвастаться не может.
Учитывая, что сейчас Юрий снимается в продолжении сериала "Эпидемия", первый сезон которого был крайне тепло встречен западной аудиторией, вероятно, в будущем мы можем надеяться и на новые проекты.
Еще в 2013 году на экраны вышла пятая часть "Крепкого орешка", где Юлия сыграла одну из главных женских ролей. Но сам фильм, прямо скажем, был встречен неоднозначно. Но вот в прошлом году Снигирь появилась в сериале "Новый папа", где среди прочих играют Джуд Лоу и Джон Малкович.
Да, возможно, роль была не самая заметная, но поработать с такими мастерами, да еще и с режиссером Паоло Соррентино дорогого стоит. Возможно, еще лет через 5-10 Юлия снова появится в каком-то масштабном проекте.
Когда говорят о российских режиссерах в Голливуде, первым делом вспоминают Тимура Бекмамбетова и Андрея Кончаловского. Однако оба мастера давно вернулись снимать в Россию. Но есть и новые имена.
Илья Найшуллер как раз и появился благодаря продюсерской помощи Бекмамбетова, его дебютный фильм "Хардкор" наделал шума своей уникальной технологией, а среди актеров был замечен, например, любимец Квентина Тарантино Тим Рот.
Второго фильма пришлось ждать шесть лет, но вот и "Никто" появился на экранах. Боб Оденкирк ("Лучше звоните Солу") и Кристофер Ллойд ("Назад в будущее") - вот кого режиссировал Найшуллер.
Между фильмами он еще успел снять клип мировой звезде The Weeknd. В общем, судя по всему, у Ильи большое будущее в Голливуде.
Уже второй фильм молодого (только исполнилось 30 лет) таланта из Кабардино-Балкарии был замечен не только в России. Призы в Каннах - это понятно, но и, например, экс-президент США Барак Обама назвал "Дылду" одним из своих любимых фильмов года.
Так что приглашение Балагова в западный проект не кажется неожиданным. Другое дело, что проект - очень масштабный. Кантемир снимает пилотный эпизод сериала "Один из нас" - экранизации одной из самых главных видеоигр последних лет.
Если на слове "видеоигр" вы заскучали, то зря. Это второй телевизионный проект Крейга Мейзина, создателя мини-сериала "Чернобыль". А главную роль в "Одном из нас" сыграет Педро Паскаль ("Мандалорец", "Чудо-женщина: 1984"). В общем, Балагову есть кого поражать своим талантом.
А закончить эту подборку, разумеется, стоит актером, режиссером, сценаристом, продюсером, другом Арнольда Шварценеггера и любимцем BadComedian - Александром Невским.
Невский создавал картины в самых разных жанрах: нуар-детектив ("Черная роза"), приключения ("Форсаж да Винчи"), военный боевик ("Разборка в Маниле"). А впереди нас ждут шпионский фильм "Красные пророчества" и вестерн "Нападение на Рио Браво". Будем ли мы смотреть эти фильмы? Абсолютли!