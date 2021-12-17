Стала известна судьба кресла Александра Градского в шоу «Голос»

Завтра на Первом канале состоится первый эфир шоу «Голос» без Александра Градского. Наставника не стало 28 ноября, все это время руководство проекта решало, как поступить с его командой и креслом. Ходили слухи, что место мэтра может занять либо сын Александра Борисовича Даниил, либо другие авторитетные личности, в частности, Лариса Долина или Григорий Лепс. Так или иначе, дальнейший сценарий должна была одобрить компания Talpa, владеющая правами на телевизионные конкурсы The Voice.

«СтарХит» выяснил, как будут разворачиваться события в «прямых эфирах». Вчера проходили репетиции, в ходе которых стало известно, что никакой замены в итоге не случится, ученики Градского продолжат борьбу в команде его имени.

Нового наставника не будет 100%,

— подтвердили на площадке.

На данный момент ребят трое: Алишер Каримов, Татьяна Качурина и Карина Купер, которую Александр Борисович спас на этапе «нокаутов». Кто пройдет дальше, в полуфинал, выберут телезрители при помощи онлайн-голосования.

«Готова ли я, что перейду в другую команду? Конечно, нет, и мне бы не хотелось, — делилась со «СтарХитом» ранее Качурина. — Я хочу с гордостью нести знамя команды Градского! Для меня невероятно значимо, что он открыл мне путь на большую сцену. Столько было планов... Я уже так обрадовалась, что надо мной теперь будет наставник — нет, не только в проекте «Голос». Если Александр Борисович брал человека под крыло, то вел его по жизни. Он брал над ним опеку и ответственность, помогал на творческом пути. Я только-только почувствовала это отцовское плечо, и для меня большой удар, что все так произошло».

Что касается красного кресла наставника, то оно, по словам участников, останется в студии до самого финала — в память о Градском. Кстати, оказалось, что ситуация, развернувшаяся в российской версии шоу, не уникальна. Похожий случай произошел в Испании около 10 лет назад, когда коуч проекта, Дженни Ривера, погибла в авиакатастрофе в Мексике. Ее судейское место также не тронули.

Остальные судьи российского «Голоса» с трепетом ждут завтрашних съемок.

Первый прямой эфир 10 сезона «Голоса». Четвертьфинал. И первая наша программа без Александра Борисовича. Пока даже не представляю, как это будет. Не представляю, как держать себя в руках и продолжать делать шоу. Но надо. Во имя светлой памяти Друга, во имя Зрителя, во имя Музыки, не побоюсь всех этих слов