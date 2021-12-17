Пт, 17.12.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Врач объяснила опасное влияние апельсинов на здоровье

Апельсины. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Нутрициолог Юлия Половинская рассказала, как употребление апельсинов отражается на здоровье человека. Об этом сообщает РИА Новости.

Половинская напомнила, что апельсины, как и любые цитрусовые, являются сильным аллергеном. Поэтому их не стоит употреблять в больших количествах. Чрезмерная доза может вызвать аллергические реакции или анафилактический шок.

К употреблению фрукта натощак стоит отнестись с осторожностью при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Кроме того, высокая кислотность апельсина может навредить зубной эмали.

При этом фрукт содержит большое количество микро- и макроэлементов, в том числе суточную дозу витамина С и флавоноиды, которые регулируют рост организма и оказывают антиоксидантное действие.

Также апельсины понижают артериальное давление, укрепляют стенки сосудов, снижают уровень холестерина, уменьшают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

НАВЕРХ
Back