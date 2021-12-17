Врач объяснила опасное влияние апельсинов на здоровье
Нутрициолог Юлия Половинская рассказала, как употребление апельсинов отражается на здоровье человека. Об этом сообщает РИА Новости.
Нутрициолог Юлия Половинская рассказала, как употребление апельсинов отражается на здоровье человека. Об этом сообщает РИА Новости.
Половинская напомнила, что апельсины, как и любые цитрусовые, являются сильным аллергеном. Поэтому их не стоит употреблять в больших количествах. Чрезмерная доза может вызвать аллергические реакции или анафилактический шок.
При этом фрукт содержит большое количество микро- и макроэлементов, в том числе суточную дозу витамина С и флавоноиды, которые регулируют рост организма и оказывают антиоксидантное действие.
Также апельсины понижают артериальное давление, укрепляют стенки сосудов, снижают уровень холестерина, уменьшают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.