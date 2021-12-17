Кети Топурия рассказала об отце-воре в законе: «Неправда, что он был убийцей»
По словам солистки A'Studio, вокруг ее семьи много сплетен криминального толка, но только малая часть из них близка к реальности, пишет Пятый канал.
По словам солистки A'Studio, вокруг ее семьи много сплетен криминального толка, но только малая часть из них близка к реальности, пишет Пятый канал.
Отец Кети Топурия действительно был криминальным авторитетом, но греха убийства на душу никогда не брал - вопреки распространенным слухам. Певица редко говорит о своей семье, но недавно все же решила поделиться правдой о прошлом, так как устала от сплетен.
Как рассказала артистка, в 90-е ее папа Андро Топурия был так называемым вором в законе. В Грузии, где тогда жила семья, был сложный период, и порядок на улицах наводили не власти, а такие люди как отец солистки A'Studio, считает она сама.
«Потом пришел Михаил Саакашвили, папа переехал в Москву, потому что там уже было невозможно находиться, и в какой-то момент его задержали. У него был обширный инсульт. В тюрьме он сильно заболел. То, что пишут в интернете — неправда. Неправда то, что он был убийцей», — заявила Кети Топурия в интервью Надежде Стрелец.
Андро Топурия заимел неприглядную славу после одного инцидента в юношестве, пояснила певица. Когда ему было 17-19 лет, во дворе произошла драка, в результате которой погиб парнишка. Все участники стычки разбежались, а Андро остался и взял вину за смерть на себя.
«Отсюда появилась эта фраза, будто он сидел за убийство. Но никакого убийства он не совершал, конечно же», — добавила исполнительница.
Андро Топурия умер в тюремной камере в 2010-м. Но дочь, хоть вокруг его имени много сплетен, не верит ни одной, считает папу чистым и хорошим человеком. По мнению певицы, многие порочащие родителя статьи являются заказными, но сама она независима от чужого мнения и называет слухи рядовым последствием публичности.