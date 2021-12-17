«Я сегодня помолодел!»: звезде фильма «Вечный зов» исполнилось 100 лет

Юбиляра поздравляли в театре имени Моссовета, которому народный артист России отдал более 70 лет своей жизни.

Актера-фронтовика поздравили руководство театра и коллеги по сцене — народные артисты РФ Валентина Талызина, Евгений Стеблов, заслуженная артистка РФ Екатерина Гусева. По случаю празднования дня рождения Лебедева приедет в театр Моссовета и Александр Домогаров. В честь юбиляра прозвучали также добрые пожелания от мэра Москвы Сергея Собянина.

В этот праздничный день Николая Сергеевича наградили также знаком отличия «За заслуги перед Москвой». Получая памятный знак из рук руководителя департамента культуры Москвы Александра Кибовского, Лебедев признался, что в этот праздничный день благодаря теплым словам и вниманию коллег буквально помолодел, сообщает «Пятый канал».

«Вы даже себе представить не можете, что сегодня для меня сделали. Дай Бог вам всем здоровья! <…> Вы сохранили мою жизнь, не знаю, на сколько. Не знаю, на сколько, но я помолодел», — приводит слова юбиляра ТАСС.

Актер Николай Лебедев — человек непростой судьбы с богатой творческой биографией. 20-летним юношей он был призван на фронт, воевал пулеметчиком в стрелковом полку. Пережил контузию, плен, суровую «проверку» своих, чтобы вернутся на родину из фашистских застенок.

После войны Лебедев нашел свое призвание на сцене. Играл в Театре юного зрителя, потом окончил школу-студию МХАТ.

Пик его кинокарьеры пришелся на советские годы — на его счету более 40 ролей. Он снимался вместе с Василием Ливановым, Юрием Соломиным, Алексем Баталовым, Ириной Купченко, Олегом Янковским и многими другими замечательными отечественными артистами.