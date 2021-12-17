Как дать понять близкому, что его подарки на определенную тему стали неуместны
Чтобы ваш друг или родственник не обиделся, нужно проявить честность и доброту, пишет Пятый канал.
Чтобы ваш друг или родственник не обиделся, нужно проявить честность и доброту, пишет Пятый канал.
Нередко родственники и друзья, которые когда-то усвоили ваши предпочтения, из года в год дарят вам подарки на одну и ту же тему. При этом ваши вкусы и интересы уже давным-давно изменились. Как объяснить близким, что их подарки теперь неуместны, и при этом не обидеть их, рассказала психотерапевт Люси Бересфорд.
«Люди помнят наши старые вкусы и таким образом пытаются сохранить старый, нравившийся им формат отношений с вами. Им нравилось быть родителем, иметь значение, быть для вас особенным человеком, на одной волне с вами», – говорит специалист.
Бересфорд рекомендует заранее и как бы невзначай сообщить близкому человеку о своих новых интересах. Например, можно увлеченно рассказать в его присутствии о своем нынешнем хобби. При этом вскользь упомянуть о прежних пристрастиях и намекнуть, что сейчас они вас уже не интересуют.
Если же обходные маневры – это не ваш стиль, тогда нужно прямо сказать человеку, чтобы он больше не тратился на ненужные подарки для вас. Сделать это нужно честно, но по-доброму, отмечает Бересфорд. Ни в коем случае не стоит трагически закатывать глаза, получая подарок, или по-другому проявлять недовольство. В некоторых случаях и вовсе лучше молчать и терпеть неуместные презенты от близкого человека, чем задеть его грубым признанием, отмечает психотерапевт.