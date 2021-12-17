Эстонский гипнотизер дает совет мужчинам: жена важнее матери
Гипнотизер Антс Роотслане рассказал в передаче на эстонском радио о своей новой книге.
Гипнотизер Антс Роотслане рассказал в передаче на эстонском радио о своей новой книге.
Несмотря на свой молодой возраст он считает себя мудрым, и, по его словам, не учит людей, а лечит. Парень пишет в книге, что на жизнь человека влияет целых семь поколений его семьи, а не только детство, поэтому надо изучать свою родословную.
На радио также был задан вопрос слушателя: «А если в отношениях доминирует свекровь?»
«Жена ничего не может сделать, муж сам должен поставить свою мать на место. Если мужчина до сих пор висит на маминой сиське, то тут ничего не поделать», - считает гипнотизер.
По словам Роотслане, жене очень сложно соревноваться со свекровью, потому что свекровь была раньше жены, и на этой почве легко могут возникнуть ссоры. Однако он перекладывает ответственность на мужчину, который, по мнению гипнотизера, должен выбрать жену, а не мать.
«Если мужчина так и не понял, что жена важнее всего, то это проблема», - добавил он.
По словам мужчины, вы должны понимать, что создавая семью, вы отрываетесь от своих родителей. Однако это не значит, что родителей больше нет в вашей жизни, - важны границы.