Эстонский гипнотизер дает совет мужчинам: жена важнее матери

Несмотря на свой молодой возраст он считает себя мудрым, и, по его словам, не учит людей, а лечит. Парень пишет в книге, что на жизнь человека влияет целых семь поколений его семьи, а не только детство, поэтому надо изучать свою родословную.

На радио также был задан вопрос слушателя: «А если в отношениях доминирует свекровь?»

«Жена ничего не может сделать, муж сам должен поставить свою мать на место. Если мужчина до сих пор висит на маминой сиське, то тут ничего не поделать», - считает гипнотизер.

По словам Роотслане, жене очень сложно соревноваться со свекровью, потому что свекровь была раньше жены, и на этой почве легко могут возникнуть ссоры. Однако он перекладывает ответственность на мужчину, который, по мнению гипнотизера, должен выбрать жену, а не мать.

«Если мужчина так и не понял, что жена важнее всего, то это проблема», - добавил он.