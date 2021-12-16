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Скуби-Ду, математик из Тайваня и групповой секс - итоги года от Pornhub

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock/Konstantin Savusia

Pornhub опубликовал восьмой ежегодный отчет о работе платформы.

Темами, которые определили 2021 год, стали:

  • Хентай;
  • Романтика;
  • Групповой секс;
  • Фитнес;
  • Обмен;
  • Челлендж;
  • Трансгендер;
  • Готы;
  • Соседи;
  • Как… (видеоуроки, как правильно надевать презерватив, и тому подобное).

В топ-20 поисковых запросов попало и слово «учитель», однако не из-за большого количества ролевых игр. Оказалось оно в топе из-за преподавателя из Тайваня - он стал публиковать на сайте настоящие лекции по математике. Ролики посмотрели более двух миллионов раз, пишет RUS TVNET.

О пользователях:

За 2021 год доля женщин на сайте выросла на 35%, а мужчин - лишь на 5%.

Самые частые посетители сайта - из США, Великобритании, Японии и Франции. В топ-20 также вошли Канада (7-е место), Испания (11-е место), Украина (14-е место) и Россия (18-е место).

Дольше всего на платформе задерживаются филиппинцы - 11 минут 31 секунда, японцы - 10 минут 3 секунды и французы - 10 минут и две секунды. 

Молодые люди от 18 до 24 лет обычно ищут видео категорий «Лесбиянки», «Хентай» и «Косплей». Люди в возрасте от 25 до 34 лет предпочитают запросы «Азиатское» и «От первого лица». Люди старше 35 лет и до 54 лет обычно смотрят категории «Мультяшное» и «Межрасовое».

Топ категорий:

  • «Японское»;
  • «Лесбиянки»;
  • «Темнокожие»;
  • «Хентай»;
  • «Милф»;
  • «Анал».

Топ героев и фильмов:

  • «Харли Квин»;
  • «Чудо-женщина»;
  • «Гарри Поттер»;
  • «Звездные войны»;
  • «Черная вдова»;
  • «Человек-паук».

Топ сериалов:

  • «Симпсоны»;
  • «Юные Титаны»;
  • «Скуби-Ду»;
  • Dragon Ball Z;
  • «Гриффины»;
  • «Рик и Морти».

В список также вошли «Губка Боб», «Игра в кальмара», «Игра престолов» и «Сейлор Мун».

Рейтинг самых популярных порнозвезд уже третий год возглавляет американская модель Лана Роудс. В настоящее время актриса находится на поздних сроках беременности.

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