Скуби-Ду, математик из Тайваня и групповой секс - итоги года от Pornhub

Темами, которые определили 2021 год, стали:

Хентай;

Романтика;

Групповой секс;

Фитнес;

Обмен;

Челлендж;

Трансгендер;

Готы;

Соседи;

Как… (видеоуроки, как правильно надевать презерватив, и тому подобное).

В топ-20 поисковых запросов попало и слово «учитель», однако не из-за большого количества ролевых игр. Оказалось оно в топе из-за преподавателя из Тайваня - он стал публиковать на сайте настоящие лекции по математике. Ролики посмотрели более двух миллионов раз, пишет RUS TVNET.

О пользователях:

За 2021 год доля женщин на сайте выросла на 35%, а мужчин - лишь на 5%.

Самые частые посетители сайта - из США, Великобритании, Японии и Франции. В топ-20 также вошли Канада (7-е место), Испания (11-е место), Украина (14-е место) и Россия (18-е место).

Дольше всего на платформе задерживаются филиппинцы - 11 минут 31 секунда, японцы - 10 минут 3 секунды и французы - 10 минут и две секунды.

Молодые люди от 18 до 24 лет обычно ищут видео категорий «Лесбиянки», «Хентай» и «Косплей». Люди в возрасте от 25 до 34 лет предпочитают запросы «Азиатское» и «От первого лица». Люди старше 35 лет и до 54 лет обычно смотрят категории «Мультяшное» и «Межрасовое».

Топ категорий:

«Японское»;

«Лесбиянки»;

«Темнокожие»;

«Хентай»;

«Милф»;

«Анал».

Топ героев и фильмов:

«Харли Квин»;

«Чудо-женщина»;

«Гарри Поттер»;

«Звездные войны»;

«Черная вдова»;

«Человек-паук».

Топ сериалов:

«Симпсоны»;

«Юные Титаны»;

«Скуби-Ду»;

Dragon Ball Z;

«Гриффины»;

«Рик и Морти».

В список также вошли «Губка Боб», «Игра в кальмара», «Игра престолов» и «Сейлор Мун».