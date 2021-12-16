Скуби-Ду, математик из Тайваня и групповой секс - итоги года от Pornhub
Pornhub опубликовал восьмой ежегодный отчет о работе платформы.
Pornhub опубликовал восьмой ежегодный отчет о работе платформы.
Темами, которые определили 2021 год, стали:
В топ-20 поисковых запросов попало и слово «учитель», однако не из-за большого количества ролевых игр. Оказалось оно в топе из-за преподавателя из Тайваня - он стал публиковать на сайте настоящие лекции по математике. Ролики посмотрели более двух миллионов раз, пишет RUS TVNET.
О пользователях:
За 2021 год доля женщин на сайте выросла на 35%, а мужчин - лишь на 5%.
Самые частые посетители сайта - из США, Великобритании, Японии и Франции. В топ-20 также вошли Канада (7-е место), Испания (11-е место), Украина (14-е место) и Россия (18-е место).
Молодые люди от 18 до 24 лет обычно ищут видео категорий «Лесбиянки», «Хентай» и «Косплей». Люди в возрасте от 25 до 34 лет предпочитают запросы «Азиатское» и «От первого лица». Люди старше 35 лет и до 54 лет обычно смотрят категории «Мультяшное» и «Межрасовое».
Топ категорий:
Топ героев и фильмов:
Топ сериалов:
В список также вошли «Губка Боб», «Игра в кальмара», «Игра престолов» и «Сейлор Мун».
Рейтинг самых популярных порнозвезд уже третий год возглавляет американская модель Лана Роудс. В настоящее время актриса находится на поздних сроках беременности.