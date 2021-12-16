Экс-продюсер рассказал о запоях Лепса: в такие моменты мог и огрызнуться, и кинуть что-нибудь

В беседе с издание он пояснил, что давно не поддерживает связь с Лепсом. Он предположил, что артист мог попасть в больницу не из-за проблем с алкоголем, а из-за сердца. «Мог ли он на кого-нибудь броситься? Вполне представляю, почему нет? Когда мы были партнерами и друзьями, вместе пережили разные периоды. Было время в начале пути, когда он пил — в такие моменты мог и огрызнуться, и кинуть что-нибудь», — сказал Кобылянский, пишет Lenta.ru.

По его словам, после этого у музыканта была тяжелая болезнь, которая была напрямую связана с алкоголем. «Все самые плодотворные годы в творческом плане он провел на безалкогольной диете. Для меня трезвость — норма жизни, и для Лепса тогда это было так же», — сказал экс-продюсер Лепса.

15 декабря Telegram-канал Mash сообщил, что Лепс попал в больницу в Москве. Однако позднее в разговоре с новостным агентством «Москва» представитель Лепса Владимир Урюпин опроверг информацию о госпитализации артиста.